Юные динамовцы Коми испытали на себе профессию пожарных

17 июня 2017 года, 20:45 | Сыктывкар
Фото: МЧС Коми

В Сыктывкаре на базе спортивного оздоровительного военно-патриотического лагеря "Юный динамовец" прошли пожарно-спасательные игры, организаторами которых стало Главное управление МЧС России по Коми

Сотрудники управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства провели для первой смены "юных динамовцев" пожарную эстафету. В играх приняли участие 60 детей. Ребята разделились на три команды, на каждом этапе от команды выступали по пять человек

Первым испытанием для детей стала транспортировка пострадавшего с помощью носилок. С линии старта четверо ребят, соревнуясь со своими друзьями из других команд, должны были как можно быстрее преодолеть 50-метровую дистанцию, транспортируя условного пострадавшего.

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На втором этапе детей ждал силовой конкурс. Товарищам по команде необходимо было протащить две связанных между собой покрышки на расстоянии, все тех же, 50 метров. После передачи эстафеты – надевание на скорость боевой одежды пожарного. Затем ребятам надо было включиться в кислородный изоляционный противогаз КИП-8. И, наконец, на последнем этапе – боевое развертывание. Команды прокладывали магистральную рукавную линию и струёй воды "поражали" мишень.

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В завершении "противопожарных стартов" у детей было столько эмоций, что они начали обливать друг друга водой, многие просили сотрудников МЧС провести такой праздник еще раз, радости ребят не было предела. По итогам всех этапов пожарной эстафеты особо отличившихся наградили грамотами от имени начальника Главного управления МЧС России по Коми.

Подводя итоги, все члены жюри соревнований сошлись во мнении, что в этой эстафете главное - не победа, а знания и навыки, которые помогут ребятам правильно сориентироваться в чрезвычайной ситуации.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: соревнования, лагерь, динамовец
  Рубрика: Общество
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