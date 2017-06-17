По итогам акции ОНФ нарушителей "антитабачного" закона в Сыктывкаре привлекли к ответственности

17 июня 2017 года, 20:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми добились привлечения к ответственности организаций, которые в нарушение закона продавали табачные изделия вблизи учебных заведений Сыктывкара – детского дома – школы №1 имени А.А. Католикова и торгово-технологического техникума. Общественники выявили факты продажи в ходе акции ОНФ по борьбе с курением, приуроченной ко Всемирному дню без табака. В рейде участвовали и представители Роспотребнадзора.

Юридические лица, торговавшие сигаретами, нарушили статью 19 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ.

По информации Роспотребнадзора, владельцы торговых точек обязаны устранить причины правонарушений.

"Закон запрещает торговать табачными изделиями на расстоянии менее чем 100 м по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Коми, главный врач Койгородской центральной районной больницы Вадим Мечетин. - Конечно, это не панацея, но это одна из мер профилактики курения среди подрастающего поколения, чтобы, например, покупая на перемене булочку в магазине рядом со школой, дети даже случайно не увидели реализацию табачной отравы".

Врач отметил, что акция ОНФ "День без табака" не разовая – рейды общественники будут проводить регулярно. Активисты Народного фронта также продолжат профилактические образовательные мероприятия – ранее они посетили в Сыктывкаре торгово-технологический техникум, госуниверситет, лесной институт и индустриальный колледж, где провели для студентов мини-лекции о борьбе с курением и раздали антитабачные листовки.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: табак, сигареты, рейд, онф, борьба
  Рубрика: Общество
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