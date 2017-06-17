Юные жители Коми изучают театральные дисциплины в Кабардинке

17 июня 2017 года, 19:50 |
Фото: Минобрнауки Коми

Творческая смена "Театральные каникулы" в рамках республиканской летней оздоровительной кампании приняла на базе детского лагеря "Солнечный" 156 детей из Коми.

Юные театралы не только оздоравливаются в живописной бухте Черного моря в поселке Кабардинка, но и получают навыки творческого общения. По информмации Минобрнауки региона, основу программы "Театральные каникулы", разработанной Республиканским центром дополнительного образования, составляет сюжетно-ролевая игра, которая показывает механизм обучения в высшем учебном заведении по профилю театрального искусства. Студенты "Театральной академии" посещают мастер-классы и практические занятия, сдают зачеты и экзамены (конкурсы, соревнования) и ходят на дискотеки, огоньки, тематические вечера и в клубы по интересам.

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Ежедневно для детей проводятся мастер-классы и практические занятия по театральным дисциплинам: мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, основам хореографии и вокала. Уроки проводят прима-балерина Государственного театра оперы и балета Республики Коми, народная артистка Коми Наталья Супрун, ведущая солистка оперной труппы Государственного театра оперы и балета Коми Елена Лодыгина, режиссер, педагог дополнительного образования ГУ РК "Детский дом имени А.А Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Татьяна Попова, педагог дополнительного образования Сыктывкарского государственного университета имени П. Сорокина, руководитель студенческого театра "СемьПлюс", руководитель театра особых людей "Радость моя" Марина Афонасенко и педагог дополнительного образования МБУДО "Центр внешкольной работы" Светлана Викулова.

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В "Театральной академии" организованы шесть факультетов (отрядов). На торжественном открытии творческой смены каждому участнику выдали зачетную книжку, в которую вносятся итоги индивидуальной работы и личные достижения. В "Театральной академии" ведется "Экран достижений", на котором отображаются достижения факультетов, выявляются лидеры среди отрядов и в личном зачете. Активность отрядов на дискотеке также поощряется, что благотворно влияет на сплоченность ребят, ответственность за команду.

Как пояснили в Минобрнауки Коми, по окончании смены состоится выпускной бал, на котором выпускникам вручат дипломы и поощрительные награды.

Участие в смене помогает каждому ребенку обрести навыки театральной деятельности, навыки взаимодействия с ребятами разного возраста, научиться работать в команде, развить лидерские качества. К тому же участие в смене на свежем воздухе, солнце со здоровым питанием способствует оздоровление организма в целом.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: театр, лагерь, Кабардинка, дети, Геленджик
  Рубрика: Культура
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