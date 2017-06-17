Фестиваль кузнечного мастерства "Кöрт Айка" в этом году пройдет под девизом любви и верности

Организаторы IV межрегионального фестиваля кузнечного мастерства "Кöрт Айка" на встрече с руководителем Корткеросского района Василием Гончаренко рассказали, какие сюрпризы в этом году ожидают гостей праздника. В 2017 году фестиваль решили посвятить Дню семьи, любви и верности. А пройдет он традиционно в селе Корткерос в местечке "Аэродром" с 7 по 9 июля.

Программа фестиваля включает в себя четыре основных площадки, но в этом году их работа будет организована несколько иначе, чем раньше: впервые запланированы различные шоу и флешмоб невест. В свою очередь кузнецы: художники, мастера и любители со всех уголков страны и зарубежья в течение фестиваля будут плодотворно работать над арт-объектом "Скамейка любви". Арт-объект будет выполнен в виде качели и украсит площадь райцентра.

Свою лепту в это творение внесут кузнецы из Эстонии, Литвы, Финляндии и Австрии.

Так как праздник традиционно проводится на открытом воздухе, гости смогут воочию убедиться в том, что использование горнов и наковален актуально сегодня, как никогда.

Также посетители фестиваля примут участие в мастер-классах, круглых столах, смотрах-конкурсах, выставках. Для зрителей и гостей выступят участники художественной самодеятельности Корткеросского района и гости из других муниципальных образований Коми, молодежь сразится на танцевальном ринге, любителям истории покажут реконструкцию боя воинов, воспевание кузнецов, свадебный обряд, проводимый кузнецами – узы счастья для молодоженов. А для ценителей кузнечного творчества пройдет ярмарка-продажа "Чудеса кузнецов".

Впервые перед гостями праздника выступят силачи из Ярославля.

Как отметили организаторы, до начала праздника участники выполнят конкурсные работы или домашнее задание в номинации "Лучший элемент декора для арт-объекта", где победитель будет определяться путем зрительского голосования. Тема домашнего задания 2017 года – "Элементы декора для арт-объекта, связанные с символом Семьи, Любви и Верности". При отборе и оценке работ предпочтение будет отдаваться оригинальным идеям и технологиям.

Для лучших кузнецов организаторы подготовили призы. Без подарков не уйдут и зрители, купившие специальные билеты для розыгрыша. Главным призом станет велосипед.

В.Гончаренко отметил хороший уровень готовности к фестивалю и выразил надежду на большое количество гостей и зрителей.

Официальными партнерами фестиваля являются Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми и Союз кузнецов России.