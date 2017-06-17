В Коми республиканской больнице откроются новые аптеки

Жители Сыктывкара обратились в редакцию "Комиинформа" с просьбой разобраться в проблеме: в Коми республиканской больнице закрылись аптеки, что привело к неудобствам как пациентов, так и работников учреждения.

Как пояснили "Комиинформу" в Минздраве Коми, КРБ - это лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования. Среди уставных видов деятельности учреждения нет такого пункта, как розничная торговля лекарственными препаратами. Пациенты, находящиеся на лечении в условиях стационара круглосуточного пребывания и дневного стационара учреждения, обеспечены препаратами и изделиями медицинского назначения в полном объеме.

Закрепленного населения для оказания амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе с выдачей льготных лекарств и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан, учреждение не имеет.

В интересах пациентов и работников, а также для повышения доступности медицинской помощи в 2003 году КРБ заключила договор аренды для организации аптечного киоска с ООО "Медико-фармацевтическая компания". Договор ежегодно продлевался, но экономическую выгоду от этого договора учреждение не имело.

В октябре 2016 года общество расторгло договор и освободило площади. КРБ провела открытый аукцион на заключение договора аренды под размещение аптечного киоска, 14 марта 2017 года определился победитель - ООО ВДФ "Акцепт", который и откроет аптеки в КРБ.