В Коми разработан комплекс дополнительных мероприятий по развитию физкультуры и спорта

Министерством физической культуры и спорта Республики Коми в целях совершенствования физкультурно-спортивной работы и повышения значений основных показателей, характеризующих уровень развития отрасли разработан комплекс дополнительных мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, соответствующее поручение региональному Минспорта дал глава Республики Коми Сергей Гапликов, рекомендовав обратить особое внимание на вопросы развития физической культуры и массового спорта среди жителей региона, усиления позиций в адаптивной физической культуре и спорте, укрепления материально-технической базы.

Как пояснил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, в частности, Минспорта совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми предусмотрели создание во втором полугодии 2017 года расширенной сети школьных спортивных клубов. Для решения этого вопроса на рассмотрение в Правительство Республики Коми будет внесен проект распоряжения о развитии системы физического воспитания и массового спорта, формировании у обучающихся образовательных организаций региона культуры здоровья, потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности, привлечении их к регулярным занятиям физической культурой и спортом и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, комплекс дополнительных мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта предполагает принятие органами местного самоуправления в Республике Коми дополнительных мер по увеличению количества участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации № 2390-р, от 24.11.2015 года. Контроль за реализацией указанных мероприятий предлагается обеспечить путем внесения соответствующего показателя в критерии ежегодной оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований в Республике Коми.

В рамках развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе, например, планируется провести во втором полугодии 2017 года обучение по программе повышения квалификации для специалистов отрасли в области адаптивного спорта, а также создать структурное подразделение по подготовке сборных команд Республики Коми среди юношей и юниоров по адаптивному спорту на базе ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры", что позволит усовершенствовать систему спортивной подготовки спортсменов с инвалидностью.

По направлению укрепления материально-технической базы, в частности, предусмотрены ввод в эксплуатацию в период 2017-2020 годов девяти спортивных объектов с единовременной пропускной способностью от 25 до 64 человек и реализация не менее 14 проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках "Народного бюджета" с ежегодным увеличением пропускной способности объектов.

"В качестве дополнительной меры обеспечения слаженной работы по реализации предлагаемых мероприятий будет проводиться конкурс среди муниципалитетов Республики Коми на организацию лучшей физкультурно-спортивной работы", - отметил Николай Бережной.