Контекст недели: победа врачей

17 июня 2017 года, 17:30 | Ухта
Zavodfoto.livejournal.com

На уходящей неделе поставлена точка в ухтинской истории со строительством площадки для взлета и посадки нового вертолета санавиации. Слово врачей как профессионалов в деле спасения людских жизней оказалось весомее возражений против.

Напомним, речь о первом большом деле в рамках новой системы проектного государственного управления в регионе. Для повышения доступности здравоохранения и качества медицинских услуг населению власти Коми подготовили и успешно защитили на федеральном уровне проект по развитию санитарной авиации. Он предусматривает приобретение нового вертолета с оборудованием, необходимым для экстренной госпитализации жителей Коми, оказавшихся на грани жизни и смерти.

По расчетам экспертов, оптимальнее всего базировать площадку для приема срочных пациентов под Ухтой, в поселке Шудаяг, где расположена подходящая для этих целей инфраструктура. Прилегающая к местной больнице территория позволяет обустроить такую площадку. А поскольку принадлежит она самому медучреждению, никаких общественных слушаний и тому подобных процедур не требуется.

Однако незнание законодательства не остановило активистов, которые запустили в Ухте кампанию против вертолетной площадки по причине сохранения флоры. "Протестанты" настаивали на том, чтобы воздушное судно с больными, оказавшимися на волосок от смерти, приземлялись как можно дальше от деревьев. На вопрос – а как транспортировать их до больницы – внятных ответов не прозвучало.

Несколько дней назад коллектив центра медицины катастроф направил письмо главе региона с квалифицированными разъяснениями о том, что приземление в аэропорту Ухты или в ином месте самого Шудаяга грозит потерей драгоценного времени, что может обернуться летальным исходом. Эвакуация осуществляется как раз для того, чтобы уложиться в первые – "золотые" - часы после попадания организма в критическую ситуацию, когда требуются оперативные реанимационные мероприятия в надлежащих условиях.

Эту позицию подтвердили и коллеги из региональных медучреждений, поддержавшие обращение центра медицины катастроф. Сергей Гапликов прислушался к заключению профессионалов. При этом параллельно достигнуты договоренности с лесным бизнесом, который поможет высадить в Шудаяге новый бор. Полтысячи саженцев выделит Монди СЛПК. А из тех деревьев, которые необходимо вырубить для обустройства вертолетной площадки, будет возведена часовня.

Несмотря на важность сохранения экологии, приоритет номер один – люди, а именно сохранение их здоровья и спасение их жизней.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: Шудаяг, санавиация
  Рубрика: Общество
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