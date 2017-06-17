Сегодня ночью в Сыктывкаре демонтированы ещё две рекламные конструкции.

Как сообщает мэрия, эта работа проводится в рамках исполнения утвержденных Советом города правил размещения рекламы, которые направлены на улучшение пространства городской среды, избавление его от визуального засорения и чрезмерного количества устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительные внешний вид и техническое состояние.

Работы по ликвидации конструкций проведены силами собственников конструкций на Октябрьском проспекте возле домов номер 38 и 40. Тем самым, владелец добровольно исполнил предписание администрации города, которая и инициировала работу по освобождению исторической части города от засилья рекламы. Собственнику заранее было направлено уведомление о необходимости разобрать и вывезти рекламные конструкции в связи с истечением срока договора и разрешения на их размещение, а также их отсутствием в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций.

Ранее здесь же, в районе монумента Трудовой Славы ("кольцо"), этим же владельцем были убраны две конструкции.

На очереди еще шесть объектов, расположенных на Октябрьском проспекте и Сысольском шоссе. Среди них две арки, расположенные над проезжей частью. Поводом для демонтажа арок послужили изменения, которые были внесены в ГОСТ Р 52044–2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы", ставший обязательным к исполнению с 1 марта 2016 года. С этого момента средства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью.

Напомним, первой, с 24 на 25 марта 2017 года, была демонтирована арка через проезжую часть в районе дома номер 55 по ул.Савина. Работа проводилась совместно с представителями столичной госавтоинспекции.