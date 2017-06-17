Сыктывкарец стал жертвой вымогательства случайной виртуальной знакомой

17 июня 2017 года, 16:03 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В дежурную часть УМВД Сыктывкара поступило сообщение от жительницы, 1960 года рождения, о том, что ее сына шантажируют неизвестные лица, угрожая опубликованием видео интимного характера.

В ходе полицейской проверки установлено, что 29-летний сыктывкарец познакомился в социальной сети с девушкой, и между ними завязалась переписка. Вскоре новая знакомая предложила молодому человеку созвониться посредством сети Skyp.

Спустя время сыктывкарец получил от интернет-собеседницы сообщение с видеофайлом интимного характера, в котором "главным героем" выступал он сам. Девушка потребовала перечислить ей на абонентский номер денежные средства в размере 7 с половиной тысяч рублей, пригрозив разослать видео всем знакомым молодого человека.

Потерпевший выполнил условие, но незнакомка вновь стала требовать деньги. После этого молодой человек рассказал об угрозах своим близким, которые посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство).

МВД по Республике Коми обращается к жителям региона быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Знакомство в сети интернет, как и знакомство в реальной жизни, может обернуться неприятностями, вас могут обмануть, обокрасть или иным способом причинить моральный, физический или финансовый вред.

Главное – соблюдать элементарные меры предосторожности, не быть слишком доверчивыми к посторонним людям и использовать проверенные сайты. Даже если вам кажется, что вы встретили любовь всей вашей жизни, не стоит спешно делать необдуманных шагов. Лучше подождать. Ведь разочарование от обиды и потерянных сбережений будет куда более болезненным, нежели ожидание, предупреждает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: интернет, вымогательство, шантаж, видео
  Рубрика: Право
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