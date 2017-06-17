Новая версия известной игры зазвучала по-коми

Игра "Комиӧн мафия" ("Мафия по-коми") состоится 23 июня, в пятницу, на площадке Дома дружбы народов в Сыктывкаре.

По информации Миннаца Коми, идея провести игру в Сыктывкаре принадлежит активистам коми молодежи Александру Терентьеву из Сыктывкара и Виктории Габовой из Ухты, которая и придумала комиязычную версию известной, особенно среди студенческой молодежи, игры "Мафия".

"Правила игры в целом остались прежними. Главное отличие в том, что игра проходит на коми языке. Игроки общаются между собой на родном языке и в увлекательной форме знакомятся друг с другом. Изменились названия персонажей. Например, "Мирный житель" в комиязычной версии стал "Сиктса" (Сельчанин), "Полицейский" - "Кыйсьысь" (Охотник), "Мафия" - "Вогул" (Колдун)", – рассказала Виктория Габова.

По словам организаторов, игра пройдет за шестью столами (по три комиязычных и русскоязычных стола). За комиязычными столами соберется коми молодежь. За русскоязычными столами – молодежь из национально-культурных автономий республики и студенты, которые будут играть по правилам игры "Комиӧн мафия", но общаться на русском языке.

*** Организаторы мероприятия: руководитель коми молодежной общественной организации "Томулов" (г. Ухта) Виктория Габова, Александр Терентьев, Союз коми молодежи "МИ" и МОД "Коми войтыр" при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Дома дружбы народов Республики Коми.

*** Салонная командная игра с детективным сюжетом "Мафия" придумана в России в 1986 году студентом МГУ Дмитрием Давыдовым.