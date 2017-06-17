В Эжвинском районе Сыктывкара потушили КамАЗ

Пожарные Сыктывкара вечером 16 июня ликвидировали возгорание в автомобиле КамАЗ. В результате происшествия пострадал грузовик на площади 10 кв. м.

Как пояснили "Комиинформу" в МЧС Коми, сообщение о пожаре в Эжвинском районе в 150 метрах от железнодорожного переезда поступило в 16.48. На ликвидацию происшествия выехали две единицы пожарной техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 17.07. Погибших и пострадавших нет.

Причины произошедшего устанавливается. Известно, что возгорание произошло в кабине, где находится двигатель, огнем оказался поврежден и фургон грузовика.