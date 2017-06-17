Общественность Коми становится равноправным партнером при решении природоохранных вопросов

14 июня состоялось очередное заседание Общественного экологического совета при Минпроме Республики Коми, в работе которого приняли участие представители органов исполнительной власти региона, контрольно-надзорных ведомств, научных организаций, культурно-образовательных учреждений и общественных организаций.

Темой заседания стал вопрос ликвидации несанкционированных свалок. По словам начальника Управления государственного надзора Ильгиза Галиева, за период 2012 – май 2017 гг. выявлено 913 мест несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано – 469 (51%). По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 173 лица на общую сумму штрафов в размере 2,4 млн. руб.

Член Общественного совета, представитель "Народного фронта" в Республике Коми Елена Иванова рассказала о работе проекта "Генеральная уборка".

"В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. Люди активно включаются в работу, отмечают месторасположение свалок на интерактивной карте, а волонтеры ОНФ выезжают на место и принимают соответствующие меры по выявлению нарушителей. На "Интерактивную карту свалок" за три с половиной месяца работы ресурса поступило около 6,8 тыс. обращений от граждан России. Из них 3,3 тыс. уже взяты в работу, а по 722 приняты положительные решения и проблемные объекты устранены", - рассказала она.

Общественники внесли свои предложения по возможным вариантам ликвидации таких свалок. Среди них - изготовление баннеров и аншлагов на основе рисунков детей и их размещение вдоль дорог. Председатель КРОО "Общества лесоводов" Любовь Архипенко уже на практике убедилась, что люди обращают внимание на аншлаги - рисунки детей, и там, где установлены такие аншлаги, мусора наблюдается намного меньше.

Общественники отметили, что, в частности, в городе Сыктывкаре установлено недостаточно контейнеров для мусора, поэтому принято решение обратиться в администрацию Сыктывкара с предложением организовать сбор мусора и установить контейнеры в местах массового отдыха горожан, пляжах и т.д.

Председатель Общественного совета Юрий Паутов высказал мнение о том, что, например, в Удорском районе земли лесного фонда находятся в плачевном состоянии: люди, приезжая на охоту или рыбалку, или просто на отдых, зачастую оставляют мусор прямо в лесу. В связи с этим было предложено обратиться в Рослесхоз с предложением рассмотреть вопрос о наделении лесничеств полномочиями по уборке земель лесного фонда.

В ходе обсуждения первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин озвучил информацию о шагах, планируемых ведомством в части повышения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в т.ч. в части привлечения к данной работе института общественных экологических инспекторов и ужесточения штрафных санкций в законодательстве Республики Коми за нарушения нормативных правовых актов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе обсуждения решено оставить вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на контроле по итогам работы в 2017 году и привлекать к его обсуждению руководителей районов республики, чтобы лучше понимать всю суть проблемы в том или ином муниципалитете.