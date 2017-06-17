Владимир Путин встал на защиту дачников и обозначил позицию по Арктике

В четверг состоялась прямая линия президента России Владимира Путина. На вопросы жителей глава государства отвечал в пятнадцатый раз. Большая часть вопросов касалась социально-экономического положения страны и международной политики России. Жителям Коми не удалось задать свой вопрос президенту в прямом эфире, но в ходе общения прозвучали темы, которые касались и нашей северной республики, пишет "Республика".

Например, была поднята тема развития арктических территорий, в которую входит и Воркута. Прозвучал вопрос, почему власти начали проявлять интерес к региону, который был забыт больше 20 лет. По словам президента, раньше у страны просто не было возможности заниматься развитием Арктики. Но теперь это один из ключевых приоритетов.

"Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Как когда-то Ломоносов сказал, что Сибирью будет Россия прирастать, теперь можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктическим регионом, – подчеркнул Владимир Путин. – К 2050 году примерно 30 процентов всех углеводородов будут добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляются крупнейшие наши проекты. Если климат будет меняться и сохранится тенденция к глобальному потеплению, то период навигации в Арктической зоне будет увеличен, а это в свою очередь означает, что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас".

Еще один вопрос, актуальный для Коми, прозвучал от дачников, чьи построенные много лет назад дома на участках в дачных обществах находятся в 100 метрах от газопровода. Принятый в 2014 году закон увеличил охранную зону газопроводов до 150 метров, и люди начали получать решение суда о сносе домов за свой счет и без компенсации. Владельцы таких строений попросили у президента защиты. В Сыктывкаре в подобной ситуации оказались и члены дачных обществ Дырноса и Эжвы.

Президент четко обозначил по этой проблеме свою позицию.

"Это несправедливо, считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, людей, которые уже построились там, надо оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, можно не разрешать строить новые здания в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построил, нужно оставить в покое. Я сделаю все, чтобы это решение состоялось", - отметил В.Путин.