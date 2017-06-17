В ДТП на квадроцикле в Сосногорском районе погибла женщина

В Сосногорском районе Коми в ДТП погибла женщина, сообщает УГИБДД по Коми.

Авария произошла 17 июня около 04.50 на улице Центральная в поселке Верхнеижемский.

По предварительным данным, на дороге опрокинулся квадроцикл.

В результате ДТП скончалась на месте 47-летняя женщина.

Сейчас в Верхнеижемском, который находится в 100 км от города, работают сотрудники полиции. В районе нет связи, обстоятельства ДТП выясняются.