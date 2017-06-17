В ДТП на квадроцикле в Сосногорском районе погибла женщина
17 июня 2017 года, 8:55 | Сосногорский
В Сосногорском районе Коми в ДТП погибла женщина, сообщает УГИБДД по Коми.
Авария произошла 17 июня около 04.50 на улице Центральная в поселке Верхнеижемский.
По предварительным данным, на дороге опрокинулся квадроцикл.
В результате ДТП скончалась на месте 47-летняя женщина.
Сейчас в Верхнеижемском, который находится в 100 км от города, работают сотрудники полиции. В районе нет связи, обстоятельства ДТП выясняются.
Юлия Николаева
Ключевые слова: квадроцикл, женщина, ДТП, гибель
Рубрика: Происшествия
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