Каждое направление "Кванториума" будет иметь бизнес-партнера

Чем больше в школах обучают детей, увлекающихся техническим творчеством, те больше потенциальных кадров для развития экономического потенциала имеет страна. Такое мнение на заседании Общественного совета при Минобрнауки Коми высказал заместитель начальника отдела дополнительного образования ведомства Михаил Власов.

В Коми дети изучают традиционные виды технического творчества, например, авиамоделирование и судомодлирование. А также наукоемкие направления, например, робототехнику. Таких детей, по сравнению с теми, кто занят в художественном творчестве или другом допобразования, очень мало - 5-6%. При этом педагоги работают в ограниченном количестве, возраст их солидный, и применяют они традиционные методики. Только малое количество детей занимаются современными наукоемкими направлениями: робототехникой или программированием.

Эту ситуацию может переломить открытие "Кванториума". Напомним, сыктывкарский технопарк откроется в сентябре в Доме дружбы народов. Педагоги уже прошли очные образовательные сессии в Москве, помещения для технопарка выбраны, сейчас закупается оборудование.

Предполагается, что около 800 детей под руководством 20 педагогов будут заниматься по шести направлениям "Робоквантум", "IT-квантум", "Автоквантум", "Биоквантум", "Дополненная и виртуальная реальность", "Энерджиквантум".

Сейчас идет предварительный набор детей на программы технопарка, сформирован перечень необходимого оборудования. Практически все деньги гранта – 57 млн рублей – будут направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования – 3D-принтеров, станков, робототехнику, компьютеры, то есть все то, что будет использоваться детьми.

Каждый педагог и каждая направленность будут иметь бизнес-партнера или промышленного партнера. Чтобы дети во время обучения ориентировались на процессы в экономике и не были оторваны от практик и социальных процессов. Ребенок, который, например, изучает вопросы энергетики и электроники, будет курироваться специалистами-энергетиками. В Коми это может быть ПАО "Т Плюс".

Плотные взаимоотношения между специалистам предприятий и образовательными организациями позволит детям получали компетенции и по окончании программ уже ориентироваться на технические и инженерные профессии.