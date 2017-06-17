Детский духовой оркестр из Печоры выступит в "Артеке"

17 июня 2017 года, 12:30 | Печора
Фото: Марианны Левченко

Дети из духового оркестра Печоры поедут отдыхать в международный детский центр "Артек". Минкультуры, туризма и архивного дела Коми получило положительный ответ от и.о. президента Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" Михаила Брызгалова.

Десять юных печорцев включили в творческую смену с 14 июля по 3 августа.

Напомним, первый детский духовой оркестр презентовали в Печоре в мае 2017 года. Сегодня в составе ансамбля играют 17 ребят от восьми до 14-ти лет. Руководит коллективом Владимир Кузнецов, которого в творческих кругах именуют "человек-оркестр". Свое первое выступление юные музыканты запланировали на 9 Мая. В их исполнении прозвучала знаменитая "Катюша".

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На церемонии награждения на печорский проект обратил внимание министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, который сообщил зрителям, что буквально недавно искали по всей республике детский духовой оркестр, который представит регион в лагере "Артек" в 2017 году.

Поездка в "Артек" станет мощным стимулом для юных оркестрантов в развитии своего мастерства, а также прекрасной возможностью для оздоровления, считают в Минкульте республики.

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Творческая смена лучших детских духовых оркестров России в международном детском центре "Артек" организована в соответствии с устным поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец.

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Юлия Николаева
  Ключевые слова: путевки, оркестр, дети, артек
  Рубрика: Культура
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