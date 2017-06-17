Верховный суд РФ ужесточил наказание вербовщику ИГИЛ в Коми Рамилю Мирзамову

Верховный суд РФ 16 июня рассмотрел апелляционную жалобу Рамиля Мирзамова из Азербайджана, признанного виновным в склонении лиц к совершению преступлений и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Осужденный не признал своей вины и обжаловал приговор.

Напомним, государственное обвинение по уникальному делу поддержал прокурор Коми Сергей Бажутов, присутствовавший на заседании Московского окружного военного суда в Сыктывкаре. В 2013-2014 годах Мирзамов размещал ВКонтакте материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам. Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного вуза к участию в деятельности международной террористической организации.

Двое студентов под влиянием Мирзамова в май 2014 года уехали из России и, вступив в запрещенную в России организацию ИГИЛ, приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Ирака и Сирии. Еще два студента вовремя отказались от этих идей и впоследствии дали изобличающие Мирзамова показания.

Мирзамов находился в международном розыске и был задержан сотрудниками органов безопасности на территории Республики Дагестан.

Расследование по делу провело УФСБ России по Коми.

Верховный суд РФ не согласился с доводами Мирзамова и ужесточил приговор экстремисту, добавив к восьми годам колонии общего режима еще четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.