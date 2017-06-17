Жителям Коми доступны около двухсот квотируемых рабочих мест

17 июня 2017 года, 16:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Республике Коми 189 квотируемых вакансий для трудоустройства людей с инвалидностью. Нетрудоустроенных инвалидов при этом - 450. Об этом сообщает региональный Центр занятости населения. Наибольшее число таких вакантных мест в Ухте - более 60, около 30 в Сыктывкаре и Усинске. По квоте предлагается работа как для квалифицированных работников, так и вакансии с минимальным набором требований.

Это и руководящие должности, и работа в сферах торговли и образования, профильные специалисты - инженеры и технологи на производстве, медицинские сестры, геодезист, маркшейдер, программист, логистик, дизайнер и прочие. А также вакансии с возможностью трудоустройства без опыта или образования: уборщик, кладовщик, подсобный рабочий, дворник. Заработная плата напрямую зависит от квалификации работника - от 8 до 80 тысяч рублей в месяц. Самая оплачиваемая вакансия июня - начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами на буровой в Усинске с опытом работы от трех лет.

Постановление о квотировании рабочих мест для инвалидов вышло еще в 2004 году. В рамках этого постановления организации с численностью штата более ста человек обязаны были два процента рабочих мест выделять для трудоустройства инвалидов. Впоследствии в законодательство были внесены изменения, теперь квотированию подлежат организации с численностью работников более 35.

Руководители таких организаций должны ежемесячно направлять в органы занятости данные о наличии на предприятии свободных должностей и о том, как исполняется квота для трудоустройства инвалидов. Предусмотрена и ответственность за нарушение прав лиц с ограниченными возможностями в области занятости. Наказание предусмотрено не только за отказ в приеме на работу в пределах квоты, но и за неисполнение обязанности по выделению либо созданию должностей для инвалидов согласно установленной квоте.

Если компания — намеренно или в силу незнания законов — не будет соблюдать законодательства в части квотирования рабочих мест, и это выяснится в ходе проверки трудинспекции, на предприятие может быть наложен штраф, величина которого определяется различными статьями административного кодекса. Например, штраф за неправомерный отказ в трудоустройстве человека с ограниченными возможностями от 5 000 до 10 000 рублей, выписываемый на должностных лиц. А если, например, фирма не предоставит в органы сведения, отражающие то, как выполняются квоты, то она может быть оштрафована на сумму от 3 000 до 5 000 рублей.

В Коми закон о квотировании рабочих мест для инвалидов предусматривает также возможность подписания соглашения между организациями - аренды рабочего места. Те работодатели, которые по той или иной причине не могут создать квотируемые рабочие места у себя в организации, могут выполнить свою квоту за счет того предприятия, которое готово взять на работу инвалида. Аренда - выход для тех предприятий, которые физически не располагают посильной для людей с инвалидностью работой.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: центр занятости, трудоустройство, квота, инвалиды, вакансии
  Рубрика: Общество
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