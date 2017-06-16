В Сыктывкаре отряды мэра вышли на очистку прибрежных территорий
На этой неделе участники трудовых объединений "Экодозор" (отряды мэра) убрали мусор близ реки Сысола, в районе улиц Кутузова - Микушева.
За два дня собрано 40 пакетов с мусором вместимостью 120 литров каждый и около 20 - объемом 60 литров.
Помимо уборки водоохранных зон, отряды мэра активно подключаются к приведению в надлежащий вид, очистке от бытового мусора озелененных территорий, мест отдыха горожан, тем самым внося свой посильный вклад в дело наведения чистоты и порядка в Сыктывкаре.
Со своей стороны администрация города помогает юным экодозоровцам мешками для сбора отходов, выдает перчатки и осуществляет вывоз мусора. На сегодня участниками трудовых объединений "Экодозор" убрано пять крупных городских территорий.
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