В Сыктывкаре отряды мэра вышли на очистку прибрежных территорий

16 июня 2017 года, 21:20 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

На этой неделе участники трудовых объединений "Экодозор" (отряды мэра) убрали мусор близ реки Сысола, в районе улиц Кутузова - Микушева.

За два дня собрано 40 пакетов с мусором вместимостью 120 литров каждый и около 20 - объемом 60 литров.

Помимо уборки водоохранных зон, отряды мэра активно подключаются к приведению в надлежащий вид, очистке от бытового мусора озелененных территорий, мест отдыха горожан, тем самым внося свой посильный вклад в дело наведения чистоты и порядка в Сыктывкаре.

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Со своей стороны администрация города помогает юным экодозоровцам мешками для сбора отходов, выдает перчатки и осуществляет вывоз мусора. На сегодня участниками трудовых объединений "Экодозор" убрано пять крупных городских территорий.

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Комиинформ
  Рубрика: Экология
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