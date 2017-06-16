В Ухту доставлены 500 саженцев сосны и ели

500 саженцев сосны и ели, выделенных АО "Монди СЛПК" из собственного питомника по просьбе неравнодушных жителей поселка Шудаяг и горожан, сегодня были доставлены в Ухту, сообщает администрация города.

Напомним, недавно местные активисты обратились к региональной власти и бизнесу, попросив выделить финансовые средства на приобретение саженцев или сами саженцы. Неравнодушные жители обеспокоены судьбой участка соснового бора, определенного под строительство вертолётной площадки для нужд санавиации на территории Ухтинской городской больницы № 1, расположенной в посёлке Шудаяг.

На просьбу ухтинцев сразу откликнулись в АО "Монди СЛПК", и уже сегодня во второй половине дня коробки с молодыми саженцами были доставлены в город транспортом ухтинского МКП "Горзеленхоз".

Работники предприятия бережно выгрузили драгоценный груз и пересадили ростки в специальные ёмкости. В них молодые деревья будут крепнуть и дожидаться благоприятных для высадки в открытый грунт условий.

Специалисты МКП "Горзеленхоз" пояснили, что рекомендуемое время высадки саженцев – осень. "Сосны и ели теневыносливые, любят почву с pH от 4,5 до 6. Саженцы будут высажены по всем правилам. Надеемся, что это событие порадует всех жителей городского округа", - поделились планами работники муниципального предприятия.

Необходимость проведения компенсационного озеленения при строительстве на территории, занятой зелёными насаждениями, установлена правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа "Ухта". Если сделать это непосредственно в месте вырубки невозможно, то компенсационное озеленение проводится на свободных городских территориях при получении необходимых согласований владельцев коммуникаций.

Место высадки пока не определено. Местные власти с учетом пожеланий активных и неравнодушных жителей рассчитывают подобрать его в ближайшее время, после чего совместно высадить саженцы в открытый грунт.