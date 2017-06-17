В Коми 11 тысяч свободных вакансий

17 июня 2017 года, 10:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Уровень безработицы в Коми составил 1,7% от общего числа экономически активного населения.

В качестве безработных официально зарегистрированы 8026 человек, при этом свободных вакансий предложено 11405. Самые востребованные сферы занятости: производство - 4361 вакансия - и юриспруденция - 1523 вакантных места.

При этом безработной молодежи от 16 до 29 лет в республике 2030 человек, что составляет четверть от общего числа граждан, ищущих работу. Еще 450 - нетрудоустроенные люди с инвалидностью.

Наибольший уровень безработицы прослеживается в городах республики, на их долю приходится 4726 нетрудоустроенных, включая 1255 человек в возрасте до 29 лет. На районы приходится 3300 безработных, в том числе молодежь - 775 человек.

В лидерах по числу безработных Сыктывкар - 1620 человек, Печора - 767 нетрудоустроенных, Воркута - 733. В районах самый высокий показатель по числу безработных - Прилузский - 420 человек.

Самые низкие показатели демонстрируют Вуктыл, где в качестве безработных зарегистрировано 119 человек и Койгородский район - 98 человек.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: центр занятости, работа, молодежь, коми, безработица
  Рубрика: Экономика
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