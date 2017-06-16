Арендаторы спорного земельного участка в Орбите представили проект его застройки

Более 350-ти сыктывкарцев приняли участие в публичном обсуждении судьбы спорного участка на пересечении Петрозаводской и Тентюковской в микрорайоне Орбита, которое состоялось сегодня в здании администрации столицы Коми.

На слушания пришли все заинтересованные стороны: сами жители близлежащих домов, рядом с которыми развернется стройка, застройщики и арендаторы.

Основной дилеммой стал перевод территории из зоны Ж1, на которой возможно многоэтажное строительство в зону Р5, предполагающую обустройство здесь тематических парков или скверов.

Компания-арендатор участка "Ассорти +" представила проект застройки территории, на котором намерена оборудовать гостевую автостоянку и детскую площадку.

Как заявил в ходе обсуждений представитель компании Дмитрий Тараканов, выступая за перевод зоны, жители близлежащих домов фактически "голосуют против парка".

Позицию компании ее представитель пояснил следующим образом: у администрации города нет средств даже на то, чтобы завершить работы по проекту в парке имени Кирова. Поэтому обещания мэрии разбить на спорном участке место отдыха может затянуться на десятилетия.

В свою очередь, компания готова обустроить здесь не только стоянку, но и рядом – детскую площадку с современным антивандальным оборудованием, площадью в 4,5 тысячи "квадратов". Территории полноценно оградят друг от друга.

Проект, предложенный застройщиком

Перевод зоны и иск о расторжении договора аренды неразрывно связаны и следуют один за другим. Арендатор готов обустроить спорный участок уже в этом году, однако перевод зоны и поданный иск потребуют изменения проектной документации и получения нового разрешения, что повлечет перенос сроков на следующий год или сделает реализацию проекта невозможной, отметили в компании.

На это представитель инициативной группы жильцов, выступающих за перевод зоны в Р5, Станислав Штралер подчеркнул, что, по его мнению, сделать это необходимо, чтобы арендатор не мог, согласно закону, в необозримом будущем возвести здесь многоэтажный жилой комплекс.

Проект, предложенный жителями Орбиты

Представители арендатора предлагали голосовать за или против представленного проекта, однако модераторы общественных обсуждений пояснили, что формат обсуждений не предполагает голосований.

Далее жители микрорайона выступали, выходя по очереди к микрофону. Как и ожидалось, мнения разделились: одни заявляли, что перевод территории из одной зоны в другую не мешает "Ассорти +" реализовать свой проект, другие предлагали не мешать бизнесу вкладывать средства в благоустройство города и оставить право распоряжения территорией "Ассорти +".

В течение двух месяцев – до 17 августа – в 215 кабинете здания администрации Сыктывкара будут приниматься предложения и мнения по обсужденному сегодня вопросу