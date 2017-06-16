Арендаторы спорного земельного участка в Орбите представили проект его застройки

16 июня 2017 года, 20:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Более 350-ти сыктывкарцев приняли участие в публичном обсуждении судьбы спорного участка на пересечении Петрозаводской и Тентюковской в микрорайоне Орбита, которое состоялось сегодня в здании администрации столицы Коми.

На слушания пришли все заинтересованные стороны: сами жители близлежащих домов, рядом с которыми развернется стройка, застройщики и арендаторы.

Основной дилеммой стал перевод территории из зоны Ж1, на которой возможно многоэтажное строительство в зону Р5, предполагающую обустройство здесь тематических парков или скверов.

Компания-арендатор участка "Ассорти +" представила проект застройки территории, на котором намерена оборудовать гостевую автостоянку и детскую площадку.

Как заявил в ходе обсуждений представитель компании Дмитрий Тараканов, выступая за перевод зоны, жители близлежащих домов фактически "голосуют против парка".

Позицию компании ее представитель пояснил следующим образом: у администрации города нет средств даже на то, чтобы завершить работы по проекту в парке имени Кирова. Поэтому обещания мэрии разбить на спорном участке место отдыха может затянуться на десятилетия.

В свою очередь, компания готова обустроить здесь не только стоянку, но и рядом – детскую площадку с современным антивандальным оборудованием, площадью в 4,5 тысячи "квадратов". Территории полноценно оградят друг от друга.

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Проект, предложенный застройщиком

Перевод зоны и иск о расторжении договора аренды неразрывно связаны и следуют один за другим. Арендатор готов обустроить спорный участок уже в этом году, однако перевод зоны и поданный иск потребуют изменения проектной документации и получения нового разрешения, что повлечет перенос сроков на следующий год или сделает реализацию проекта невозможной, отметили в компании.

На это представитель инициативной группы жильцов, выступающих за перевод зоны в Р5, Станислав Штралер подчеркнул, что, по его мнению, сделать это необходимо, чтобы арендатор не мог, согласно закону, в необозримом будущем возвести здесь многоэтажный жилой комплекс.

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Проект, предложенный жителями Орбиты

Представители арендатора предлагали голосовать за или против представленного проекта, однако модераторы общественных обсуждений пояснили, что формат обсуждений не предполагает голосований.

Далее жители микрорайона выступали, выходя по очереди к микрофону. Как и ожидалось, мнения разделились: одни заявляли, что перевод территории из одной зоны в другую не мешает "Ассорти +" реализовать свой проект, другие предлагали не мешать бизнесу вкладывать средства в благоустройство города и оставить право распоряжения территорией "Ассорти +".

В течение двух месяцев – до 17 августа – в 215 кабинете здания администрации Сыктывкара будут приниматься предложения и мнения по обсужденному сегодня вопросу

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, строительство, законодательство, администрация
  Рубрика: Экономика
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