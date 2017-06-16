"Сыктывкарский водоканал" отчитался об исполнении поручения мэра

16 июня 2017 года, 19:28 | Сыктывкар
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре приводится в порядок дорожное полотно, вскрытое для ремонта.

На одной из последних общегородских планёрок глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов поручил ресурсникам привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть центральных улиц города в тех местах, где производилось вскрытие дорожного полотна. В рамках исполнения поручение градоначальника, ресурсоснабжающие организации представили планы-графики устранения последствий раскопок, в период с 15 мая по 15 июня 2017 года.

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На сегодня, в частности, ОАО "Сыктывкарский Водоканал" из 28 объектов выполнил работы на 13. На оставшихся - работы продолжаются.

Еще одна ресурсоснабжающая организация - АО "Газпром Газораспределение Сыктывкар" - устраняет последствия проводимых работ в плановом режиме.

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В настоящее время ресурсоснабжающие организации производят испытания сетей, соответственно, количество объектов, где производится вскрытие дорог, растет.

Администрация города держит на контроле исполнение обязательств по приведению в нормативное состояние дорог, где производились раскопки, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дорога
  Рубрика: Общество
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