"Сыктывкарский водоканал" отчитался об исполнении поручения мэра

В Сыктывкаре приводится в порядок дорожное полотно, вскрытое для ремонта.

На одной из последних общегородских планёрок глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов поручил ресурсникам привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть центральных улиц города в тех местах, где производилось вскрытие дорожного полотна. В рамках исполнения поручение градоначальника, ресурсоснабжающие организации представили планы-графики устранения последствий раскопок, в период с 15 мая по 15 июня 2017 года.

На сегодня, в частности, ОАО "Сыктывкарский Водоканал" из 28 объектов выполнил работы на 13. На оставшихся - работы продолжаются.

Еще одна ресурсоснабжающая организация - АО "Газпром Газораспределение Сыктывкар" - устраняет последствия проводимых работ в плановом режиме.

В настоящее время ресурсоснабжающие организации производят испытания сетей, соответственно, количество объектов, где производится вскрытие дорог, растет.

Администрация города держит на контроле исполнение обязательств по приведению в нормативное состояние дорог, где производились раскопки, сообщает пресс-служба мэрии.