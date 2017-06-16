В Сыктывкаре приступили к ремонту дворовых территорий

16 июня 2017 года, 19:06 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре приступили к ремонту дворовых территорий.

Первыми стали дворы домов номер 120, 124,126, 128, 130, 132 и 136 по улице Тентюковской.

В настоящий момент на этих территориях идут подготовительные работы - снят старый слой асфальта, идёт замена бордюрного камня и подготовка основания для последующего асфальтирования.

Как отметили в Управлении ЖКХ мэрии, работы планируется завершить в течении полутора недель. После этого подрядчик приступит к ремонту дворов домов, расположенных на улице Пушкина и Сысольском шоссе.

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Напомним, в этом году в столице Коми запланировано отремонтировать 46 дворов: 31 в Сыктывкаре и 15 – в Эжвинском районе. Эти дворы включены в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий, реализуемой в рамках проекта "Городская среда".

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*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил около 160 миллионов, из которых – 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

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Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт дворов
  Рубрика: Общество
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