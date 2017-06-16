Территорию школы №15 в поселке Максаковка заасфальтируют в 2018 году

В Сыктывкаре территорию средней школы №15 по поручению мэра Валерия Козлова заасфальтируют в 2018 году. Об этом на портале "Активный регион" сообщил Минобраз Коми, отвечая на сигнал жителей поселка Верхняя Максаковка.

В своем обращении жители поселка сообщили о проблеме, которая поднимается общественностью с 2014 года.

"В сентябре 2014 года нам сообщили о том, что данный объект будет включен в программу асфальтирования территорий образовательных организаций, однако воз и ныне там, - рассказали жители Максаковки. - Неужели мы просим что-то сверхъестественное? Ведь просто нужно создать условия в образовательных учреждениях, которые не будут угрожать здоровью и жизни детей".



Также активисты поинтересовались, когда будет установлено специальное покрытие на баскетбольной площадке, которая расположена на пришкольной территории. Старое покрытие устарело и было убрано.

В ответе Минобраза Коми сказано, что в настоящее время администрацией Сыктывкара ведется работа по составлению сметы и необходимой документации для ремонта асфальтового покрытия на территории школы.

До 30 сентября 2017 года мэрия планирует получить положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию и определить окончательную стоимость работ.

Ремонт асфальтового покрытия на территории школы №15 находится на контроле управления ЖХК Сыктывкара и заместителя главы администрации С. Воронина.

По баскетбольной площадке министерство сообщило, что напольное покрытие в связи с его значительным износом было демонтировано. Имеющееся асфальтовое покрытие площадки не противоречит требованиям пункта 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в соответствии с которым спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие.