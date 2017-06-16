Самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи - в Усинске

Центр занятости населения Республики Коми составил перечень вакансий для молодежи. В список вошли предложения от работодателей, которые готовы принимать на работу сотрудников с образованием в 9 и 11 классов. На сегодня в республике 27 подобных вакантных мест. Заработная плата вариьируется в пределах от 8 до 43 тысяч рублей. При этом наибольшее число вакансий с оплатой более 15 тысяч - в Усинске, и менее этой суммы - в Сыктывкаре.

Многие предложения не требуют и наличия специфических навыков, это вакансии официантов, уборщиков, подсобных и кухонных рабочих, дворника, гардеробщика и кастелянши.

Предпочтительно с опытом работы: страховые и рекламные агенты, финансовый консультант, водитель, лаборант, аниматор и мастер маникюра.

Подробную информацию о вакансиях можно получить на сайте и при личном обращении в районные отделения Центра занятости.