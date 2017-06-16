В Койгородке нарушались санитарные правила

Администрация села Койгородка привлечена к административной ответственности за нарушения санитарных правил. Проверку деятельности поселения завершил Роспотребнадзор Коми.

Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения санитарных требований к содержанию территории поселения.

В частности, не разработана генеральная схема очистки села, не представлен график вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом. Система сбора мусора также не соответствует требованиям, что подтверждается многочисленными несанкционированными свалками как в самом селе, так и на кладбище.

Территории, прилегающие к контейнерам для сбора мусора, находились в антисанитарном состоянии.

Кроме того, администрация поселения не провела качественную расчистку и благоустройство мест массового пребывания населения и отдыха и их противоклещевую обработку.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Нецентрализованные водоисточники, расположенные по ул. Вадорская, 7 и 40, по ул. Советская, 122 не обустроены должным образом.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 и 6.5. КоАП.

Вынесено предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 23 июня и 20 августа, которое находится на контроле Роспотребнадзора Коми.