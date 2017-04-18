В Сыктывкаре общегородской субботник перенесен на 29 апреля.

Напомним, субботник должен был состояться в эту субботу, 22 апреля.

Как сообщает мэрия, решение о переносе принято в связи с похолоданием, установившемся на территории городского округа.

Администрация Сыктывкара призывает всех горожан, представителей бюджетных, коммерческих, торговых организаций, промышленных предприятий, садоводческих, огороднических, дачных объединений, гаражно-строительных кооперативов присоединиться к общегородской акции по очистке города и убрать от накопившегося за зиму мусора подведомственные и закрепленные территории.

Учреждения и организации, не имеющие собственного инвентаря, могут обратиться в управляющие и обслуживающие организации, которые предоставят лопаты и грабли на период проведения субботника.

По традиции в мэрии организуют выдачу талонов на бесплатный провоз на полигон ТБО собранного мусора.