В Сыктывкаре общегородской субботник перенесен на 29 апреля
В Сыктывкаре общегородской субботник перенесен на 29 апреля.
Напомним, субботник должен был состояться в эту субботу, 22 апреля.
Как сообщает мэрия, решение о переносе принято в связи с похолоданием, установившемся на территории городского округа.
Администрация Сыктывкара призывает всех горожан, представителей бюджетных, коммерческих, торговых организаций, промышленных предприятий, садоводческих, огороднических, дачных объединений, гаражно-строительных кооперативов присоединиться к общегородской акции по очистке города и убрать от накопившегося за зиму мусора подведомственные и закрепленные территории.
Учреждения и организации, не имеющие собственного инвентаря, могут обратиться в управляющие и обслуживающие организации, которые предоставят лопаты и грабли на период проведения субботника.
По традиции в мэрии организуют выдачу талонов на бесплатный провоз на полигон ТБО собранного мусора.
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