Общественный совет Минстроя одобрил планы по завершению переселения граждан, контролю за большегрузами и ценообразованию в сфере пассажирских перевозок

18 апреля 2017 года, 10:46 |
Фото Антона Пархачева

Общественный совет Минстроя Коми одобрил планы руководства ведомства по завершению исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья, по ценообразованию в сфере пассажирских автобусных перевозок и по контролю за движением тяжеловесного автотранспорта. Помимо этого внесены изменения в кадровый состав совета.

Заседание состоялось в понедельник, 17 апреля. Руководство министерства представлял и.о. первого заместителя министра Николай Сосновский. Кворум был собран – присутствовало большинство членов совета. Провела заседание председатель совета Дарья Шучалина.

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По первому вопросу предусматривалось голосование, поскольку был представлен доклад, вынесенный на апрельское заседание Правительства Коми – по организации контроля за движением тяжеловесного транспорта по дорогам регионального и муниципального значения. Совет единогласно одобрил содержание и форму доклада.

Для сохранности дорог и обеспечения безопасного движения по ним министерство продолжит в текущем году проверять наличие у водителей, перевозящих крупногабаритные грузы, наличие необходимых документов, а также – взвешивать транспорт на соответствующих постах.

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В рамках второго вопроса перед общественным советом руководство министерства поделилось информацией о текущем состоянии исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья и о планах по ее завершению к осени текущего года. в настоящее время особый акцент сделан на Печору для ликвидации отставания по планам-графикам ввода жилья для переселенцев. Также повышенное внимание уделяется столице Коми, поскольку участники программы из числа жителей Сыктывкара будут обеспечены жильем в строящихся новых домах.

Третьим вопросом повестки значилось рассмотрение подготовленных министерством мер по совершенствованию ценообразования в сфере пассажирских перевозок автотранспортом. В числе проработанных вариантов – активизация судебных процессов в отношении нелегальных перевозчиков для запрета их деятельности на территориях муниципальных образований.

Что касается кадровых изменений внутри общественного совета, участники заседания единогласно исключили из своих рядов Ольгу Колегову в связи с переходом на госслужбу и включили двоих – Сергея Водолазского (руководитель Ухтинского отделения Федерации автовладельцев) и Сергея Изъюрова (помощник сенатора Дмитрия Шатохина).

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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