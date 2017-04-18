За три месяца 2017 года Коми направила в федеральный бюджет России 27,2 млрд рублей

18 апреля 2017 года, 9:40 |
orsk.ru

За январь – март 2017 года в Коми собрано налогов 42,5 млрд рублей. Это больше поступлений аналогичного периода 2016 года на 13,8 млрд рублей, или в 1,5 раза, сообщили "Комиинформу" в УФНС Коми.

В том числе за счет налога на добычу нефти поступления увеличились на 9,7 млрд рублей (или в 1,8 раза), что обусловлено, в основном, ростом средней ставки для расчета налога более чем в 2 раза. Цена на нефть марки "Юралс" возросла в 1,7 раза.

В федеральный бюджет ушло 27,2 млрд рублей, что больше аналогичного периода 2016 года в 1,8 раз (на 11, 7 млрд рублей).

Без учета налога на добычу нефти поступления в консолидированный бюджет РФ возросли на 4,1 млрд рублей (на 25%), в том числе в федеральный бюджет на 2 млрд рублей (в 1,5 раза).

В общей сумме налоговых поступлений на долю налога на добычу нефти приходится почти 51 процент. Значительный удельный вес также занимают НДФЛ и налог на прибыль организаций (по 12%), НДС (9%), акцизы и налоги на имущество (по 7 процентов).

В Коми осталось 15,3 млрд рублей, что больше на 2,1 млрд рублей, или на 16 процентов. Основное влияние на положительную динамику оказало увеличение поступлений по налогу на имущество организаций, рост платежей на 1,2 млрд рублей (или в 1,7 раза) обусловлен увеличением среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества, а также увеличением пониженной ставки по налогу (1% до 1,3%) в отношении ряда имущества.

По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в республиканский бюджет, рост составил 1 млрд рублей, или на 28,7 процентов. Основная причина – рост налоговой базы за III–IV кварталы 2016 года по сравнению с теми же периодами 2015 года.

По НДФЛ платежи увеличились на 27,3 млн рублей, или на 0,5%, что выше сложившегося темпа фонда оплаты труда и свидетельствует об эффективности мероприятий налогового администрирования.

Налоговые доходы местных бюджетов составили 2,1 млрд рублей, увеличение относительно аналогичного периода прошлого года – на 40,6 млн рублей, или на 2 процента. Основными налогами, обеспечившими увеличение поступления, являются НДФЛ и налоги на имущество.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 8,8 млрд рублей.

Комиинформ
  Ключевые слова: УФНС, налоги
  Рубрика: Экономика
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