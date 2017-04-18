В Прилузье спасатели переправили через реку тяжелобольного мужчину в бессознательном состоянии

В Прилузском районе на переправе через Лузу возле с.Объячево дежурят сотрудники "СПАС-Коми". Река уже освободилась ото льда, понтонный мост, который обеспечивал сообщение с большой землей, сейчас сняли. А необходимость в перемещении людей остается.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, 17 апреля в 18.40 спасатели перевезли на берег врачей. Мужчине 1965 года рождения стало плохо, его в бессознательном состоянии на носилках донесли до середины реки, после чего погрузили на лодку и доставили в Объячево

Кроме того, вчера помощь понадобилась бригаде дорожников.