В Прилузье спасатели переправили через реку тяжелобольного мужчину в бессознательном состоянии

18 апреля 2017 года, 8:57 | Прилузский

В Прилузском районе на переправе через Лузу возле с.Объячево дежурят сотрудники "СПАС-Коми". Река уже освободилась ото льда, понтонный мост, который обеспечивал сообщение с большой землей, сейчас сняли. А необходимость в перемещении людей остается.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, 17 апреля в 18.40 спасатели перевезли на берег врачей. Мужчине 1965 года рождения стало плохо, его в бессознательном состоянии на носилках донесли до середины реки, после чего погрузили на лодку и доставили в Объячево

Кроме того, вчера помощь понадобилась бригаде дорожников.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, переправа, Объячево, Луза
  Рубрика: Происшествия
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