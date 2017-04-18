Россияне прекращают покупать туры в Турцию

18 апреля 2017 года, 9:10 |
Фото из архива "Комиинформа"

Россияне вновь отказываются от отдыха в Турции.

Активный спрос среди россиян на путевки в Турцию стал резко падать после письма Росавиации, в котором ведомство сообщает о возможной приостановке чартерных рейсов в эту страну. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных решений, покупок и бронирований вариантов отдыха в Турции стало ощутимо меньше.

Туроператоры говорят о сокращении числа бронирований на 14% за неделю, а покупок туров – на 15%. При этом лишь единицы отказываются от уже купленных путевок. В первую очередь это вызвано тем, что на рынке нет адекватных турецким предложений по сочетанию цены и качества.

До письма Росавиации Турция была безоговорочным по популярности у отдыхающих из России. Из поисковых запросов на майские туры 47% занимало турецкое направление. Об этом "Известиям" сообщили представители группы компаний "Слетать.ру". Однако после выхода предупреждения активность упала. Например количество приобретений пакетных туров в Турцию сократилось в 1,7 раза.

Эксперты считают, что в случае запрета чартерных вылетов в Турцию, туристам предложат выбрать другие страны с доплатой или регулярный рейс в ту же Турцию, но опять же с доплатой, пишут "Известия".

Комиинформ
  Ключевые слова: чартер, турция, отдых
  Рубрика: Общество
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