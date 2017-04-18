Семиклассница из Ижемского района установила четыре республиканских рекорда по пауэрлифтингу

18 апреля 2017 года, 8:20 |
Фото администрации Ижемского района

Школьница из Ижемского района Алена Смолева стала победительницей троеборья в своей весовой категории на состязании за Кубок Республики Коми по пауэрлифтингу.

Соревнования прошли в Ухте 15 по 16 апреля. За кубок поборолись более семидесяти спортсменов из Воркуты, Усинска, Вуктыла, Сыктывкара, Ухты, Троицко-Печорского и Ижемского районов.

Пауэрлифтинг включает в себя поочередное выполнение трех движений, с максимальным весом на одно повторение. Приседания на один раз, жим лежа на один раз, становая тяга на один раз. Победителем становится спортсмен, который преодолел наибольший показатель в сумме трех упражнений в килограммах.

Впечатляющий результат по всем трем дисциплинам и итоговому результатупоказала Алена Смолева, семиклассница из села Няшабож. Она становила сразу четыре республиканских рекорда в своей весовой категории. Алена весит всего 43 кг, при этом смогла присесть с грузом 85 кг, сделать жим лежа с нагрузкой 52,5 кг и упражнение "тяга" с весом в 90 кг. Общий показатель Алены составил без малого 227, 5 кг.

Воспитанница тренера Павла Рочева выступила в составе сборной Ижемского района и завоевала в троеборье первое место.

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По словам П.Рочева, Алена находится в очень хорошей форме, сейчас девушка уже готовится к следующим соревнованиям.

В общем зачете команда Ижемского района заняла второе место на Кубке Ухты, уступив золото спортсменам из Сыктывкара.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спорт, рекорд, пауэрлифтинг
  Рубрика: Спорт
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