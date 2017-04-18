Пожаловаться на фирму, зарегистрированную не в Коми, все-таки можно

О том, как можно привлечь к ответственности фирму, зарегистрированную в другом регионе, рассказал в ходе прямой линии на тему "Защита трудовых прав граждан" старший прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Руслан Долгов.

По его словам, достаточно обратиться в региональное надзорное ведомство по месту жительства, тогда обращение будет зарегистрировано и передано при необходимости в прокуратуру другого субъекта федерации.

У граждан республики, трудоустроенных в организациях, которые юридически относятся к другому региону, при нарушении их прав логично возникает вопрос: "куда обращаться?" Ответ есть. Для того, чтобы привлечь предприятие к ответственности и инициировать на нем проверку, можно обратиться в прокуратуру Коми.

На основании этого обращения будет установлено наличие либо отсутствие у фирмы местного представительства, если таковое обнаружится, дальнейшие действия прокуратура проводит в штатном режиме, запрашивает документы, берет объяснения должностных лиц. В противном случае, когда физически обращаться некуда, прокуратура адресует обращение гражданина в ведомство того региона, где компания зарегистрирована. Дальнейшие надзорные мероприятия остаются за сотрудниками субъекта-получателя, республиканская прокуратура, однако, имеет возможность получить информацию по итогам их работы.