Исполнительный директор Российского движения школьников призвала не принуждать детей из Коми к вступлению в организацию

Представители организаций, занимающихся развитием Российского движения школьников в Коми, получили возможность пообщаться с исполнительным директором РДШ. Алиса Крюкова стала гостьей республиканского слета движения в ДООЦ "Гренада", после чего приняла участие в совещании, прошедшем в Министерстве образования, науки и молодежной политики РК.

Она отметила, что РДШ в Коми развивается очень продуктивно, а его координатора в республике Василия Андреева благодаря его активности знают во всем Российском движении школьников.

Заместитель министра образования Коми Максим Ганов заметил, что Сыктывкарский госуниверситет заинтересован в подготовке специалистов по работе с Российским движением школьников. А.Крюкова сообщила, что в 12-ти вузах страны есть обучающие программы по повышению квалификации, подготовке и переподготовке педагогов, адаптированные под РДШ. И обещала предоставить контакты коллег из университетов, которые занимаются таким обучением.

Между тем в ближайшее время будет открыт курс для педагогов по работе с детскими общественными объединениями в Коми республиканском институте развития образования.

"Существует мало площадок, где учителей бы учили, например, игровым технологиям или медийному направлению. С другой стороны, нашей общественной организации не хватает методик преподавания. Обучая специалистов, мы пользовались методикой середины прошлого века", - призналась А.Крюкова. В КРИРО заверили, что как раз с методиками преподавания у них проблем нет.

Говоря о расширении РДШ, его исполнительный директор крайне рекомендовала информировать школы о возможности вступить в движение, а не принуждать их созданию своих отделений. И избегать заявлений, что за такой-то срок все школы Коми должны подключиться к движению. Кстати, сейчас опорные площадки РДШ работают в 29-ти учебных заведениях республики.

На это замечание председатель регионального отделения РДШ Ольга Медведева сообщила, что большое количество ребят сами спрашивают, как вступить в движение. Как выяснилось, официального вступления в организацию как такового пока не существует.

"Прежде всего дети должны понять, чем занимается организация. Посвящать всех неизвестно во что, а потом объяснять, куда они вступили, – это не детская история. Сейчас в России нет ни одного ребенка, который официально, юридически был бы членом Российского движения школьников", - пояснила А.Крюкова.

М.Ганов поинтересовался, есть ли у исполнительного директора РДШ возможность выйти с предложением к Минобрнауки России, чтобы в портфолио ребят было указано их членство в общественном движении, которое могло бы помочь, например, при поступлении в вуз.

А.Крюкова ответила, что они сами ломают голову над тем, нужно ли это. Одно дело, когда ребенок получает дополнительные баллы к ЕГЭ за победы на конкурсах. С другой стороны, многие сейчас стали заниматься добровольческой деятельностью только потому, что хотят получить преференции при поступлении в вуз. И самим ребятам-волонтерам обидно, что среди них есть такие корыстные товарищи.