В Сыктывкаре загорелся автомобиль
17 апреля 2017 года, 21:08 | Сыктывкар
В Сыктывкаре ВАЗ 2114 врезался в опору ЛЭП и загорелся.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, на перекрестке улиц Морозова и Димитрова молодая женщина-водитель, управляя ВАЗ 2114, не справилась с управлением и совершила наезд на опору ЛЭП. После столкновения автомобиль загорелся.
С ее слов, она двигалась со стороны Станционной по Морозова. На перекрестке неустановленный водитель не предоставил ей преимущество, в результате чего она совершила наезд на опору линии электропередачи.
В результате столкновения пострадал трехлетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля. Малыш получил тупую травму живота.
ГИБДД обращается к очевидцам аварии с просьбой позвонить по телефону дежурной части: 8(8212) 281800.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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