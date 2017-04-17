В Сыктывкаре загорелся автомобиль

17 апреля 2017 года, 21:08 | Сыктывкар
Фото Олега Галингера

В Сыктывкаре ВАЗ 2114 врезался в опору ЛЭП и загорелся.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, на перекрестке улиц Морозова и Димитрова молодая женщина-водитель, управляя ВАЗ 2114, не справилась с управлением и совершила наезд на опору ЛЭП. После столкновения автомобиль загорелся.

С ее слов, она двигалась со стороны Станционной по Морозова. На перекрестке неустановленный водитель не предоставил ей преимущество, в результате чего она совершила наезд на опору линии электропередачи.

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В результате столкновения пострадал трехлетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля. Малыш получил тупую травму живота.

ГИБДД обращается к очевидцам аварии с просьбой позвонить по телефону дежурной части: 8(8212) 281800.

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Комиинформ
  Ключевые слова: пожар, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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