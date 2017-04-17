Коми входит в десятку регионов по вовлеченности детей в Российское движение школьников

17 апреля 2017 года, 20:02 |
Фото Антона Пархачёва

В республике с визитом находится исполнительный директор объединения "Российское движение школьников", директор Российского детско-юношеского центра Алиса Крюкова. В беседе с корреспондентом "Комиинформа" она оценила развитие РДШ в Коми.

В эти дни на базе детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада" проходит республиканский слет Российского движения школьников. На нем побывала исполнительный директор РДШ России. А.Крюковой понравилось, что ребята представляли все направления движения: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие, гражданскую активность. Это идеально ложится в федеральную концепцию развития РДШ. По этой же схеме будет проходить российская смена движения в "Орлёнке".

"Из ребят были составлены отдельные команды. Таким образом они смогли поучаствовать во всех видах деятельности, которые есть в Российском движении школьников. Во-вторых, они смогли найти единомышленников, которые занимаются на базе других школ их видом деятельности, расширили круг знакомств", - рассказала А.Крюкова.

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Директор Росдетцентра отметила активность наших ребят, которые задавали серьезные и правильные вопросы, которые могли бы быть озвученными и взрослыми. Например, "Какие точки роста есть у системы образования?" или "Насколько дети должны быть включены в развитие детских организаций? Не рискованно ли доверять им управление?"

По оценкам московских специалистов, количество детей в Коми, вовлеченных в Российское движение школьников, довольно высокое.

"Количество активистов РДШ по отношению к общему количеству школьников в республике, несмотря на маленькие сроки существования организации, довольно высокое. Я думаю, по этому показателю Коми входит в десятку лидеров. И в Коми одинаково хорошо развиваются все направления. Такое есть далеко не во всех регионах", - заявила А.Крюкова.

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Исполнительный директор РДШ не смогла сказать, в чем Коми региональному отделению нужно прибавить. По ее мнению, нужно просто дальше двигаться в том же режиме, и тогда республика продолжит занимать лидирующие позиции.

Илья Баканов
  Ключевые слова: РДШ, развитие, активность
  Рубрика: Общество
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