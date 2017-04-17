Сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП в Удорском районе

17 апреля 2017 года, 19:40 | Удорский

Сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП в Удорском районе.

На месте дорожно-транспортного происшествия в Удорском районе продолжают работать сотрудники полиции, а также заместитель начальника регионального управления ГИБДД Сергей Елфимов и начальник отделения дорожной инспекции Андрей Цывунин.

Представители МВД дадут комплексную оценку произошедшему, в том числе состоянию дорожного покрытия, действиям должностных лиц автотранспортного предприятия и установят причинно-следственную связь.

Напомним, автомобиль "Урал", принадлежащий компании "Труддорстройпром", осуществлял дорожные работы по расчистке снега. В какой-то момент транспорт "занесло" на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автобусом.

ДТП могло произойти из-за плохого качества дороги: очевидцы указывают на то, что грузовик мог попасть в дорожную яму.

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По поручению прокуратуры Коми прокуратура Удорского района также организовала проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения при осуществлении работ по обслуживанию внутримуниципальных автомобильных трасс.

Прокуратура проверит деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пассажирский автобус, а также Удорского ДРСУ ОАО "Коми дорожная компания".

В смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Удорском районе пострадали 35 человек, на месте погиб водитель ПАЗа.

В реанимацию попали отец и дочь. У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра. Девочку готовят к операции.

Еще за одним пострадавшим - двухлетним малышом – наблюдают врачи-реаниматологи. Его состояние стабильно.

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Комиинформ
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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