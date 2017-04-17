Трудовая инспекция Коми помогает сокращенным работникам

О том, как защитить свои права сокращенному работнику, рассказала сегодня государственный инспектор Сыктывкарского отдела Госинспекции труда Светлана Андреева. Вопрос о сокращениях был поднят в ходе прямой линии на тему "Защита трудовых прав граждан".

Первое, что отметила инспектор, - большое число сокращений в республике и, соответственно, большой процент сокращенных работников.

"Большинство из них обращаются после того, как получат на руки уведомление о сокращении, очень многие просто не знают, что им делать дальше. Мы ведем разъяснительную работу по всем каналам инспекции: при личном обращении, по телефону горячей линии, отвечаем при обращении на электронную почту. Однако есть и те, кто обращается к нам с проблемами. Например, бывшие работники сталкиваются с такими ситуациями, как невыплата пособия по сокращению, либо задержка выдачи документов. И в том, и в другом случае работнику следует подать заявление о нарушении его прав, и мы будем применять контрольно-надзорные мероприятия в отношении работодателя", - рассказала она.

Также она дала несколько советов сокращенным работникам по защите собственных прав. Так, любое официальное обращение стоит излагать письменно в двух экземплярах и просить отметку о приеме обращения на копии документа, если же это невозможно - отправлять заказное письмо. Все это позволит достоверно зафиксировать дату обращения и станет веским аргументом для проверки трудовой инспекцией и при необходимости обращения работником в суд.

Обращение в суд может потребоваться, например, в случае непредоставления работодателем требуемых справок в течение установленного трехдневного срока, когда уже закончился период возможной постановки на учет в службу занятости по сокращению. Судебное разбирательство такого рода имеет положительную перспективу для работника, если удастся доказать, что задержка произошла не по его вине. За неимением документально зафиксированного обращения суд также может рассмотреть свидетельские показания и факты фото-видеофиксации.