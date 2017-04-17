Среди пострадавших в смертельной аварии в Удорском районе - беременная женщина

17 апреля 2017 года, 18:50 | Удорский

В смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Удорском районе пострадали 35 человек.

Напомним, автомобиль "Урал", принадлежащий компании "Труддорстройпром", осуществлял дорожные работы по расчистке снега. В какой-то момент транспорт "занесло" на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автобусом.

20 человек госпитализированы в Удорскую районную больницу, 15 будут лечиться амбулаторно. Из 20-ти пострадавших 15 находятся в хирургии, еще трое - двое детей и один взрослый - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения.

В реанимацию попали отец и дочь. У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра. Девочку готовят к операции.

Еще за одним пострадавшим - двухлетним малышом – наблюдают врачи-реаниматологи. Его состояние стабильно.

Жизни 17-ти госпитализированных пассажиров ничего не угрожает. У большинства из них, как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции, - травмы головы. Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ), а также ушибленная рана головы зафиксирована у 28-летнего мужчины, 36-летней, 68-летней и 55-летней женщин. У 49-летней пассажирки, кроме вышеперечисленного, - закрытый перелом нижней челюсти.

У 42-летней пассажирки - ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки. Тот же диагноз у 25-летней девушки. Кроме того, у нее ушиб позвоночника.

29-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 72-летней женщины - ЗЧМТ, СГМ и ушиб правого колена. Еще у одной пожилой пассажирки - 1949-го года рождения - гематома левой голени.

Среди пострадавших оказалась беременная женщина 1992-го года рождения. Она госпитализирована с ушибом костей таза.

45-летний пассажир, кроме ЗЧМТ, СГМ, получил ушибленную рану мягких тканей лица.

62-летняя пассажирка - в больнице в ЗЧМТ, СГМ, закрытым переломом лопатки слева со смещением и переломом обеих костей правого предплечья со смещением. 48-летняя - с ЗЧМТ, СГМ и переломом-вывихом левой плечевой кисти. У ее ровесницы - ЗЧМТ, СГМ и ушиб левого голеностостопного сустава.

У 52-летней женщины, кроме ЗЧМТ, СГМ, - ушиб грудной клетки и гематома обеих голеней.

Еще 15 пассажиров автобуса проходят лечение амбулаторно.

Ольга Полина
  Ключевые слова: смерть, пострадавшие, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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