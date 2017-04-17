Прокуратура Коми не отклоняет анонимные жалобы

17 апреля 2017 года, 19:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

О том, что прокуратура Коми не отклоняет анонимные жалобы, рассказал сегодня, 17 апреля, старший прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Руслан Долгов в ходе прямой линии на тему "Защита трудовых прав граждан".

Он пояснил, что работа с такими обращениями проводится согласно федеральному закону "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" . Этот закон поясняет, что в случае, если в письменном обращении не указаны имя и контактные данные гражданина, ответ на него не дается по вполне очевидным причинам - направить его просто некуда. Тем не менее, если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о лице-виновнике, без внимания оно не останется.

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"Анонимное обращение в органы контроля, такие как Государственная инспекция труда, рассмотрено не будет согласно тому же федеральному закону, но если гражданин анонимно обратится в органы прокуратуры, то такое обращение мы оставим без ответа,но по указанному факту будет проведена проверка. Информация, изложенная в анонимном обращении, будет направлена соответствующему прокурору города или района республики,и будет использована им в работе", - объяснил Р.Долгов.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: прокуратура, закон, жалоба, анонимно
  Рубрика: Общество
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