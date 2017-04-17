Правительство России дополнительно выделит регионам 5 миллиардов рублей на благоустройство территорий

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении из резервного фонда Правительства России дополнительно 5 млрд. рублей на реализацию программ по благоустройству территорий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета по местному самоуправлению. Региональный парламент на мероприятии представила председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева.

Обращаясь к участникам совещания, Валентина Матвиенко напомнила, что в 2016 году регионам на программы благоустройства выделено 20 млрд. рублей. Эти средства предусмотрены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительно 5 млрд. рублей на программы по благоустройству. В начале года выделено 80 млн. рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

"До сих пор остро стоит финансовый вопрос. Для большинства муниципальных образований, к сожалению, характерно сокращение собственной доходной базы, – отметила глава Совета Федерации. – Как результат, растёт дефицит местных бюджетов и объём муниципального долга. За последние три года он вырос почти на 30 процентов. Это, в свою очередь, неизбежно сказывается и на способности органов власти осуществлять расходы по благоустройству".

По словам Надежды Дорофеевой, в ходе заседания особое внимание было уделено участию граждан во всех этапах благоустройства: начиная с выбора территорий, заканчивая контролем за ходом работ. "В 2017 году из федерального и республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в Коми будет выделено порядка 257 миллионов рублей. Работы будут вестись в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Емве и Жешарте, – напомнила Надежда Дорофеева. – В настоящее время региональное отделение партии "Единая Россия" ведет активную работу по сбору заявок от жителей и формирует списки дворовых территорий, которые будут приведены в порядок".

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы, связанные с реализацией законодательства в сфере благоустройства. Так, было отмечено, что необходимо закрепить на законодательном уровне такие понятия как "прилегающая территория" и "благоустройство территории поселения". Это позволит устранить существующие правовые пробелы, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.