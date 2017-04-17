Ержан Залилов бросил вызов боксерам республики Коми

В минувшую субботу, 15 апреля, ухтинский и казахский боксер Ержан Залилов установил новый марафонский рекорд - 39 километров за 3 часа 56 минут. Забег стал ответом на вызов экс-чемпиона мира по боксу, депутата Думы ХМАО Руслана Проводникова, который открыл Год здоровья в Югре 35-километровым забегом. Известный боксер также пообещал пожать руку тому, кто побьет его спортивный рекорд, Ержан последовал его примеру и теперь эстафета передается уже из Ухты.

Участие в забеге вместе с Е.Залиловым приняли его тренер по легкой атлетике Ольга Ермилова и товарищ Илья Миронов. Профессиональные спортсмены пробежали все 39 километров, а друг боксера, который вышел на старт без подготовки, завершил забег чуть раньше, преодолев около 23 километров.

Идея забега изначально принадлежала тренеру Алексею Тиранову.

"Алексей Михайлович, когда увидел видео у Проводникова, сразу загорелся этой идеей, а я, в свою очередь, понял, что отказываться будет бессмысленно. Ольга Ермилова тренировала меня уже конкретно к забегу", - прокомментировал Е.Залилов.

Подготовка заняла у спортсмена без малого три недели, в течение которых он и О.Ермилова пробежали почти 200 километров.

"Я никогда раньше не бегал больше 20 километров, преодолеть дистанцию в два раза большую было непросто. Последний час был самый тяжелый, ноги онемели и мышцы как будто "било током". В общем, если первые два с половиной - три часа настроение было на позитиве, то потом стало не до веселья. Повезло с погодой и в плане организации все было очень круто. Огромное спасибо организаторам и всем, кто пришёл на финиш поддержать нас", - рассказал боксер о забеге.

Организацией марафона занимались администрация города Ухты и Дом Молодёжи, маршрут разрабатывали тренеры. Они остановили свой выбор на Усть-Ухтинская дороге. На протяжении всей дистанции марафонцев сопровождал автомобиль с медиком. Для поддержания силы спортсменов было предусмотрено питание – черный хлеб с медом, кусочки банана и витаминизированный напиток. Водители проезжающих транспортных средств поддержали бегунов морально: приветствовали их сигналами, а некоторые даже останавливались и выходили. Марафонцы насчитали 74 машины с людьми, неравнодушными к спорту.

На финише Ержан Залилов поблагодарил за мотивацию и вызов Руслана Проводникова и, в свою очередь, бросил вызов всем боксерам Коми и Казахстана со словами: "Кто пробежит больше – будет явно круче меня!".

Спортсмены и организаторы забега надеются, что он мотивирует ухтинцев на утренние пробежки и занятия спортом.