Школу в селе Помоздино начнут строить в сентябре

На строительство школы в селе Помоздино Усть-Куломского района будет направлено 450 млн. рублей. Об этом на рабочем совещании комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми, посвященном внесению изменений в бюджет республики, сообщила министр финансов региона Галина Рубцова.

Напомним, доходная часть бюджета Коми пополнится на 1,4 млрд. рублей за счет федерального трансфера и составит 59,7 млрд. рублей. Расходная часть - 67,4 млрд. рублей, дефицит - 7,7 млрд. рублей.

В результате перераспределения средств на строительство школы в Сыктывкаре на ул. Петрозаводская будет направлено 440 млн. рублей, лекарственное обеспечение – 250 млн. рублей, региональную выплату пенсионерам – 224 млн. рублей, обеспечение жильем молодых семей, развитие технопарка – 125 млн. рублей, высокотехнологическую медпомощь – 65 млн. рублей, развитие сельского хозяйства – 42 млн. рублей, устойчивое развитие сельских территорий (строительство инфраструктуры) – 41 млн. рублей.

Кроме того, 60 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт муниципального жилья в Воркуте. На строительство школы в селе Помоздино Усть-Куломском районе будет выделено в течение двух лет 450 млн. рублей. В этом году запланировано выделить 115 млн. рублей и начать строительство в начале сентября.

В райцентре Усть-Куломского района будет начато строительство корпуса к школе, всего за два года будет направлено 80 млн. рублей.

Продолжится газификация сыктывкарского поселка Краснозатонский, на эти цели зарезервировано 45 млн. рублей.

26 млн. рублей вместо реконструкции запасного поля стадиона в Сыктывкаре будут перенаправлены на завершение строительства бассейна в г. Микунь Усть-Вымского района.

Руководитель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова отметила, что средства, направляемые в Воркуту, требуют пояснения, так как отсутствует плановое количество объектов и иная документация.

Г. Рубцова пояснила, что проект решения вывешен на сайте Минстроя Коми, отремонтировать планируется 165 помещений в Заполярье.

Депутат Михаил Брагин поинтересовался, из какого источника будут выделены средства на реконструкцию Театра оперы и балета после того, как была отклонена идея строительства нового здания, финансируемая из федерального бюджета.

Министр финансов пояснила, что строительство и реконструкция объектов – это капитальные вложения, которые финансируются федералами. "Реконструкция объекта объявлена нами к 100-летию государственности Республики Коми, - пояснила Г. Рубцова. – Если в 2018 году будет готова проектно-сметная документация, в 2019-ом мы сможем подать заявку на реконструкцию здания".