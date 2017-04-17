Открыта регистрация на образовательный форум "Ладога"

Открыта регистрация на участие в крупнейшем молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа "Ладога 2017".

С 24 июня по 1 июля на его площадках соберется 1000 молодых людей, в том числе 30 соотечественников, проживающих за рубежом. Форум состоится в Ленинградской области.

Зарегистрироваться в качестве участника или волонтера на форум можно до 28 мая в автоматизированной информационной системе "Молодежь России":

https://ais.fadm.gov.ru/event/3473 — регистрация в качестве участника

https://ais.fadm.gov.ru/event/3415 — регистрация в качестве волонтера

Традиционно форум разделен на площадки по направлениям, которых в этом году девять:

1.Федеральная площадка "Молодежное самоуправление" — тематическая смена для обучения и подготовки молодых политических и гражданских лидеров Российской Федерации.

2.Окружная площадка "Добровольчество" — тематическая смена для участников молодежных добровольческих движений, руководителей и авторов социальных проектов, лидеров движений спортивного волонтерства и пропаганды здорового образа жизни Северо-Западного федерального округа.

3.Региональная площадка "Сельская молодежь" — тематическая смена для обучения и подготовки молодых специалистов в сфере развития сельских территорий и агропромышленного комплекса.

4.Региональная площадка "Молодые учителя" — тематическая смена для обучения и обмена опытом между молодыми учителями.

5.Региональная площадка "Молздрав" — тематическая смена для обучения и обмена опытом между молодыми специалистами сферы здравоохранения.

6. Региональная площадка "Молодые работники культуры" — тематическая смена для обучения и обмена опытом между молодыми сотрудниками сферы культуры и искусства.

7.Региональная площадка "Информпоток" — тематическая смена для развития творческого потенциала молодежи в сфере коммуникаций.

8.Региональная площадка "Социальная защита" — тематическая смена для обучения и обмена опытом между молодыми сотрудниками сферы социальной защиты населения.

9.Площадка "Соотечественники" — тематическая смена для молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках форума состоится грантовый конкурс в формате конвейера проектов — перспективной площадки, цель которой — выявление лучших практик, реализуемых на территориях региона.

По вопросу участия в форуме в составе делегации Республики Коми обращаться в Республиканский центр поддержки молодежных инициатив по телефону (8212) 255-415 или по электронной почте: mol@minobr.rkomi.ru