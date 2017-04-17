Общественники предлагают временно ограничить доступ в Удорский заказник

Общественники Удоры предлагают временно ограничить доступ в Удорский заказник для сохранения мезенской семги.

С предложением о временном ограничении доступа на территорию комплексного заказника Общественный экологический совет при администрации Удорского района намерен обратиться в адрес главы Коми.

Как сообщает пресс-служба фонда "Севербряная тайга", идея временного закрытия заказника для посещения уже не один год обсуждалась в районе – об этом не раз говорили, в частности, на ежегодных конференциях МОД "Коми войтыр".

Научное обоснование предложения было подготовлено по просьбе местных общественников специалистами Фонда содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" и ихтиологами Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Заседание Общественного экологического совета состоялось в актовом зале администрации Удорского района. Апрельская встреча стала логическим продолжением дискуссии, начатой 17 ноября прошлого года во время "круглого стола" "Верховья Мезени: улучшило ли ситуацию прекращение организованного любительского лова?". Тогда в рамках проекта "Модельная река Мезень" с участием всех заинтересованных сторон обсуждался вопрос о принятии мер по сохранению и восстановлению популяции мезенской семги, численность которой за последние годы сократилась до критически низкого уровня. На "круглом столе" было решено создать рабочую группу для подготовки обоснования о запрете посещения заказника "Удорский". С выводами Рабочей группы участников заседания Общественного экологического совета 12 апреля ознакомил сотрудник Фонда "Серебряная тайга", координатор проекта "Модельная река Мезень" Николай Шилов.

Он отметил, что основная часть нерестово-выростных угодий семги расположена в заказнике "Удорский". Несмотря на то, что вылов семги в Удорском районе официально запрещен, браконьерский лов не прекращается. Сотрудниками Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми в 2014 году в верховьях Мезени на территории заказника было вскрыто 17 фактов нарушения правил охоты и рыболовства, в 2015 году – 8, а за 10 месяцев прошедшего года уже 25. О постепенном снижении численности популяции мезенской семги свидетельствуют данные архангельского управления "Севрыбвод".

К неутешительным выводам пришли также и специалисты Фонда "Серебряная тайга", которые, начиная с 2011 года, непрерывно ведут мониторинг наполняемости нерестилищ (учет нерестовых гнезд) атлантического лосося на притоках Мезени. Общая протяженность участков, охваченных мониторингом, составляет более 200 километров. Средний арифметический показатель многолетнего бугросчета на всем этом расстоянии составил 83. А это в 30-40 раз меньше тех данных, которые фиксировались до 1992 года и в 100 раз меньше, чем на охраняемых реках в Карелии. Специалистами Фонда во время экспедиций постоянно выявляются орудия нелегального лова, отмечены случаи гибели молоди семги. Выводы специалистов подтверждаются и наблюдениями местных жителей, в один голос утверждающих, что семги в реке практически не стало.

Ученые Института биологии Коми НЦ УрО РАН наиболее эффективной мерой сохранения и восстановления популяции семги считают введение временного запрета на посещение заказника сроком на 4 года. Именно такой временной период составляет жизненный цикл молоди семги. По наблюдениям ихтиологов, лишь малая часть первой генерации атлантического лосося успевает отнереститься в верховьях Мезени хотя бы один раз. Большую часть браконьеры вылавливают еще до того, как рыба впервые отметает икру. Кроме того, 4-летний запрет на посещение заказника будет также способствовать восстановлению популяции европейского хариуса, которая, по наблюдениям ученых, также крайне истощена.

Если решение об ограничении посещения заказника официально утвердят, то контрольные функции будут возложены на инспекторов ГБУ РК "Центр по ООПТ", подведомственного Минпрому Республики Коми. Практически все контрольно-рейдовые мероприятия Центр осуществляет во взаимодействии с инспекторами других надзорных органов. На территории республики расположено 236 заказников регионального значения, однако в связи со сложившейся неудовлетворительной ситуацией состояния популяции мезенской семги и европейского хариуса, Центр готов уделить "Удорскому" особое внимание.

Большинство участников заседания Общественного экологического совета согласились с тем, что необходимо вводить самые жесткие меры по ограничению посещения заказника. В "Удорском" бесчинствуют отнюдь не местные жители, а заезжие рыболовы, проникающие на заповедную территорию на быстроходной и высокопроходимой технике.

"Заказник расположен на значительном расстоянии от населенных пунктов, и местным жителям не по карману приобретение дорогостоящих машин, лодок, моторов, снегоходов и современного рыболовецкого снаряжения. Поэтому заказник необходимо закрыть для всех, кроме тех, кто посещает его в исследовательских и научных целях", – считает депутат Александр Попов.

Участники заседания высказались за ограничение вылова рыбы не только в верховьях, но и на средней и нижней Мезени в Архангельской области. Удорские общественники считают, что принятие ограничительных мер только на территории Республики Коми – это лишь первый шаг на пути сохранения и восстановления популяции атлантического лосося реки Мезень.

Далее инициатива удорцев должна быть рассмотрена правительством Республики Коми, после чего республиканский "Центр по ООПТ" разработает проект Постановления об ограничении посещения заказника "Удорский", который будет вынесен на общественное обсуждение (общественные слушания).