Вотчина Деда Мороза и Финно-угорский этнопарк готовят совместные туры

Финно-угорский этнопарк как региональный туроператор представил Республику Коми на XIV Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера", которая состоялась 14-15 апреля в Вологде.

"В рамках работы на выставке нам удалось провести переговоры с тремя крупными туроператорами Вологодской области, которые готовы сотрудничать в плане реализации межрегиональных туров по маршруту Великий Устюг - Ыб - Сыктывкар. В ближайшее время Финно-угорский этнопарк разработает конкретные предложения для данных компаний и дальнейшего запуска туров уже в этом году", – сообщила директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова.

Идею создания совместного маршрута в рамках проекта "Серебряное ожерелье России" с посещением крупных туристических комплексов – Вотчины Деда Мороза и Финно-угорского этнопарка поддержал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, посетивший стенд Республики Коми.

"Информация о заинтересованности вологодского турбизнеса в таком взаимодействии уже поступала от Представительства Республики Коми в Северо-западном регионе. На текущий момент только в новогодние каникулы Вотчину Деда Мороза посещают более шести тысяч человек. По словам вологодских туроператоров, увеличение маршрута в сторону республики будет иметь спрос. С одной стороны, самим туроператорам интересно разнообразить свои услуги, с другой стороны, гости, приезжающие в Великий Устюг со всей страны, хотят посмотреть что-то еще кроме вотчины. Республика Коми для них – идеальный вариант, в том числе в плане транспортной доступности: Финно-угорский этнопарк и Вотчину Деда Мороза разделяют всего 5 часов езды на автотранспорте по хорошей дороге", – отметила Елена Иванова по итогам переговоров.

Стенд Республики Коми на выставке высоко оценили руководитель Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская, предложившая провести презентацию туров Этнопарка по Республике Коми для туроператоров Санкт-Петербурга, директор Национальной ассоциации туристских организаций Михаил Ушаков, визит которого в Коми запланирован на 27 апреля, и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, отметивший, что уже бывал в регионе во времена студенчества и с удовольствием отправился бы в тур по местам стройотрядов. Этнопарк пообещал взять данную идею на вооружение.

Сами жители и гости Вологодской области, участники выставки – представители Ленинградской, Ярославской, Архангельской областей, Республики Карелии и Санкт-Петербурга охотно интересовались возможностью отдыха в Коми: двух-трехдневными этнографическими познавательными, паломническими и детскими турами, турами в Национальный парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник.

Также делегация из Республики Коми изучила опыт организации работы Туристско-информационных центров Вологды, посетив государственный и частный ТИЦы, и опыт работы Архитектурно-этнографического музея Вологодской области "Семенково", сообщает пресс-служба Минкульта РК.

***Республику Коми на выставке представили ГАУ РК "Финно-угорский этнопарк" и МУ "Управление культуры администрации МО ГО "Ухта".