"Ростелеком" улучшил в Коми качество телеканалов интерактивного ТВ

Во втором квартале 2017 года "Ростелеком" начал транслировать в рамках услуги "Интерактивное ТВ" обязательные общедоступные телеканалы* с улучшенным качеством звука и изображения. Повышение качества стало возможно благодаря изменению источника сигнала: теперь "Ростелеком" получает сигнал от ФГУП "РТРС" сразу в цифровом формате

Изменения коснулись порядка 60 тысяч телезрителей, именно столько домохозяйств на сегодняшний день являются клиентами телевизионных услуг "Ростелекома" в Республике Коми. "Ростелеком" частично модернизировал собственное станционное оборудование для трансляции. При этом абонентам телевизионных услуг не потребуется выполнять никаких действий для перехода на новый формат сигнала, менять оконечное оборудование и телевизоры также нет необходимости.

Вице-президент – Директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Андрей Балаценко отмечает: "Ранее сигнал предоставлялся оператору в аналоговом формате, поэтому требовалась последующая оцифровка сигнала, что автоматически вело к некоторому снижению качества. Теперь же 20 обязательных общедоступных телеканалов мы получаем сразу в отличном качестве, и именно в таком качестве их могут видеть наши абоненты. Сейчас мы ведем работу по переходу на цифровой формат сигнала и в других регионах Северо-Запада. Изменение источника сигнала проведено в строгом соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О связи".

"Теперь для наших абонентов в высоком качестве доступен и региональный контент, что до сегодняшнего времени было одним из самых актуальных вопросов цифрового телевещания в последние несколько лет. Мультиплексы с местными вставками в "цифре" в свою сетку вещания мы включили сразу же, как появилась техническая возможность. Специалисты "Ростелекома" протестировали качество звука и изображения. Нареканий нет", - отметил технический директор Коми филиала "Ростелекома" Олег Коваленко.

Телевидение от "Ростелекома" под торговой маркой "Интерактивное ТВ" позволяет смотреть около 200 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, "Видеопрокат", сервис "Караоке" и многое другое.

Благодаря новому решению – продукту "Интерактивное ТВ 2.0" - телевизионный и видеоконтент стал доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире. Кроме того, приставку можно перевозить – она работает на всей территории страны и подстраивается под текущий часовой пояс.

*Перечень обязательных общедоступных телеканалов и последовательность позиций телеканалов первого мультиплекса, определен Указом Президента РФ от 24.06.2009 № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах", второго мультиплекса по - результатам торгов на право осуществления эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации и Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи".