В Сыктывкаре началась подготовка к съезду финно-угорских народов России

17 апреля 2017 года, 16:18 | Сыктывкар

27-30 сентября в Сыктывкаре состоится VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации. Инициатива провести форум в Республике Коми была озвучена в августе 2016 года в Ухте на заседании президиума Ассоциации финно-угорских народов России (АФУН РФ). Предложение о проведении съезда в Сыктывкаре было единогласно принято на заседании Совета АФУН РФ, которое состоялось в декабре прошлого года в Ульяновске.

Вопросы подготовки и проведения обсуждались на заседании рабочей группы Съезда под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларисы Максимовой. Участники встречи – представители профильных министерств, органов законодательной власти, руководители учреждений культуры, искусства и образования, общественные деятели.

В ходе совещания была определена основная площадка мероприятий Съезда – академический театр драмы им. В. Савина, рассматривались предложения для формирования культурной программы мероприятия.

Тема форума этого года – "Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие". В рамках Съезда будут работать секции: "Язык. Образование. Наука", "Культура. Этнотуризм", "Экология. Здоровье нации", "СМИ. Информационные технологии", "Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции" и круглый стол "Социальное партнёрство. Бизнес".

Будет уделено большое внимание информационному освещению этих мероприятий. Основной информационной площадкой Съезда станет портал филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".

Кроме того, обсуждается вопрос о проведении в дни съезда Медиафорума.

Организатор – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Коми, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

Комиинформ
  Ключевые слова: финно-угорские народы, съезд
  Рубрика: Общество
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