Реестр скверов планируется дополнить пятью территориями Сыктывкара
Реестр скверов планируется дополнить пятью территориями Сыктывкара.
Ещё десять могут быть переведены в земли общего пользования, что защитит их от застройки. Соответствующие вопросы рассматривались сегодня в ходе совместного заседания постоянных комиссий Совета Сыктывкара.
Начальник городского Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов проинформировал депутатов о деталях проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сыктывкара.
В случае, если депутаты завтра в ходе сессии Совета примут изменения, реестр площадей по Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования со статусом "городские скверы", будет дополнен территориями, расположенными в районах:
1. улиц: Кутузова – Свободы (10,7 тыс. кв.м.);
2. пересечения улиц: Советская – Куратова (773 кв.м.);
3. зданий № 114 и № 118 по ул.Морозова (3 тыс. кв.м. и 5,3 тыс. кв.м.);
4. домов № 95 и № 103 по ул.Пушкина (2,9 тыс. кв.м. и 4,5 тыс. кв.м.);
5. здания по адресу: ул.Пушкина, 68 (1,3 тыс. кв.м.).
Также в случае принятия изменений на карте градостроительного зонирования исключаются из состава территориальных зон и переводятся в земли общего пользования следующие территории:
1. Район пересечения Октябрьского проспекта и ул.Петрозаводская;
2. ул.Трактовая в пгг.Краснозатонский;
3. Район пересечения Октябрьского проспекта и ул.Чкалова;
4. Район дома по адресу: ул.Димитрова, 46;
5. Район пересечения улиц: Куратова – Первомайская;
6. Район дома по адресу: ул.Нагорная, 115;
7. Район домов № 132, 134 по ул.Морозова;
8. Район дома по адресу: ул.Старовского, 32;
9. Район дома по адресу: ул.Орджоникидзе, 40;
10. Район домов №№ 4-10 по ул.Народной в гпт.Краснозатонский.
Также в ходе совместного заседания постоянных комиссий рассматривались вопросы, касающиеся планируемых изменений в городской бюджет, расчёта размера платы за пользование жилым помещением по договорам соцнайма, хода реализации программы противодействие коррупции, введения частичной компенсации стоимости перевозки транспорта жителей заречных поселков.
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