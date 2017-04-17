Реестр скверов планируется дополнить пятью территориями Сыктывкара.

Ещё десять могут быть переведены в земли общего пользования, что защитит их от застройки. Соответствующие вопросы рассматривались сегодня в ходе совместного заседания постоянных комиссий Совета Сыктывкара.

Начальник городского Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов проинформировал депутатов о деталях проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сыктывкара.

В случае, если депутаты завтра в ходе сессии Совета примут изменения, реестр площадей по Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования со статусом "городские скверы", будет дополнен территориями, расположенными в районах:

1. улиц: Кутузова – Свободы (10,7 тыс. кв.м.);

2. пересечения улиц: Советская – Куратова (773 кв.м.);

3. зданий № 114 и № 118 по ул.Морозова (3 тыс. кв.м. и 5,3 тыс. кв.м.);

4. домов № 95 и № 103 по ул.Пушкина (2,9 тыс. кв.м. и 4,5 тыс. кв.м.);

5. здания по адресу: ул.Пушкина, 68 (1,3 тыс. кв.м.).

Также в случае принятия изменений на карте градостроительного зонирования исключаются из состава территориальных зон и переводятся в земли общего пользования следующие территории:

1. Район пересечения Октябрьского проспекта и ул.Петрозаводская;

2. ул.Трактовая в пгг.Краснозатонский;

3. Район пересечения Октябрьского проспекта и ул.Чкалова;

4. Район дома по адресу: ул.Димитрова, 46;

5. Район пересечения улиц: Куратова – Первомайская;

6. Район дома по адресу: ул.Нагорная, 115;

7. Район домов № 132, 134 по ул.Морозова;

8. Район дома по адресу: ул.Старовского, 32;

9. Район дома по адресу: ул.Орджоникидзе, 40;

10. Район домов №№ 4-10 по ул.Народной в гпт.Краснозатонский.

Также в ходе совместного заседания постоянных комиссий рассматривались вопросы, касающиеся планируемых изменений в городской бюджет, расчёта размера платы за пользование жилым помещением по договорам соцнайма, хода реализации программы противодействие коррупции, введения частичной компенсации стоимости перевозки транспорта жителей заречных поселков.